Inter, finalmente Mkhitaryan: la prima finale può essere anche l'ultima

Forse questa volta ci siamo, dopo l’immensa sfortuna che gli è caduta addosso, prima a Roma e poi a Milano quando per due diversi infortuni dovette saltare sia la finale di Conference in giallorosso che quella di Champions League in nerazzurro,Anche se il suo posto è relativo, considerando l’heat-map da “tuttocampista”. 36 anni e non sentirli,e che da quando ha passato i 30 anni lo tormenta in modo ossessivo. Niente alcolici, niente bevande zuccherate, niente lattosio, meticolosità che secondo il centrocampista è necessaria se alla sua età si vuole continuare a giocare su certi livelli.

Non è questione di fuoco, quello non mancherà mai,. In ogni caso pare proprio che questa finale sia una svolta per molti, compreso il suo mentore Simone Inzaghi, a sua volta indeciso sul proprio futuro. Un fattore non banale dal momento che le storie dei due sembrano essere legate a doppio filo. Se c’è uno che mai lo ha tolto dal campo e che continuerebbe a comportarsi allo stesso modo, quello è il tecnico nerazzurro che lo ha sempre preferito a chiunque altro e prescindere dal mercato svolto.

Oaktree punta ad avviare un nuovo corso, quello del ringiovanimento:(21 anni) è il nuovo che avanza, senza dimenticare che su quella mattonella c’è anche, con altri tre anni di contratto e chiamato al riscatto dopo una stagione in chiaroscuro. Insomma,che, infatti, onesto fino in fondo, nella conferenza stampa di qualche settimana fa aveva lasciato molti dubbi nell’affrontare i discorsi relativi al domani. Sembra un paradosso, dopo anni di sfortune e finali saltate