Dopo aver riassaggiato il campo in occasione della partita contro il Match, Stefano Sensi è pronto a mettersi definitivamente alle spalle il lungo stop e partire da titolare a Napoli, dove l'Inter sarà impegnata il 6 gennaio. Il centrocampista ex Sassuolo si sta allenando bene e sta mettendo minuti nelle gambe, Conte potrebbe così affidarsi a lui dal primo minuto. Una buona notizia per il tecnico salentino.