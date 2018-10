Finalmente titolare, finalmente con tanta fiducia sulle proprie spalle da parte dell'allenatore. Il percorso di ambientamentodiha vissuto fasi di grandi alti e bassi. Prima il pre-stagione con la prima squadra allenata dae poi il ritorno in Primavera dove la concorrenza, nel reparto d'attacco lo ha costretto spesso ad essere relegato in panchina. Poi la gara dell'altroieri, con un tempo infame che ha reso il derby d'Italia Primavera contro laun'autentica epopea., fra pioggia, vento e un campo che ha retto bene, ma che ha condizionato non poco le giocate di entrambe le squadre,da attaccante vero nel giorno in cui, il compagno di reparto, ha segnato una preoccupante battuta d'arresto. Tre gol e tante giocate che hanno messo in mostra un repertorio importante fatto di scatti, dribbling, ma anche e soprattutto grande opportunismo sottoporta.​ Il pareggio per 3-3, con i due gol finali subiti nei minuti di recupero, confermano però il momento no dei neazzurri. L'Inter è bloccata in nona posizione in classifica a -6 dalla vetta, ha già collezionato 3 pareggi e soltanto 2 vittorie con solo 11 gol segnati a fronte di 8 subiti.di questa Primavera e da qui, da queste giocate e dai suoi gol (4 in totale in stagione), può e deve ripartire la stagione nerazzurra. La squadra di Madonna ha iniziato zoppicando, non convincendo appieno soprattutto in fase difensiva, ma è sottoporta che si sente la differenza con la gestione di Stefano Vecchi.come tutti in casa Inter si aspettavano da tempo, fin dalla passata sessione invernale di calciomercato, quando fu vicinissimo al passaggio in nerazzurro (insieme a Pietro Pellegri poi passato al Monaco), fin (successivamente) da questa estate quando il 30 giugnoA patto che Salcedo continui a brillare, come fatto contro la Juve, e che trascini la Primavera come fatto, nella passata stagione dal duo Odgaard-Pinamonti. Poche pressioni, in fin dei conti.