Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra, nonostante i rumors su interessamenti da parte di Chelsea e Manchester City, non c'è alcuna possibilità che Romelu Lukaku lasci l'Inter finché Antonio Conte ne sarà l'allenatore. E se resterà in nerazzurro è pronto anche a trattare il rinnovo contrattuale con piccolo aumento ben oltre l'attuale scadenza al 30 giugno 2024.