Il vero Calhanoglu finora non si è visto: l’Inter può monetizzare in estate

insieme ai propri compagni, offrendo quindi ampi segnali di ripresa in seguito al colpo che aveva patito a Napoli e che lo aveva costretto a chiedere il cambio.contro il Feyenoord, decisamente una gran bella notizia per l’intero ambiente, anche se poi c’è da dire che il Calhanoglu visto

Sonoquando è uscito dal dopo 35’ per un problema muscolare. Ma al di la delle presenze, anche quando ha giocato, raramente ha offerto quella sensazione di dominio della scena che puntualmente emergeva lo scorso anno quando il turco saliva in cattedra in cabina di regia, sia quando in possesso del pallone che in fase difensiva, dove spesso ha saputo fare la differenza con interventi e letture preventive.

Quello di quest’anno è un Calhanoglu diverso,Un fattore su cui, visto che il turco è un classe ‘94 (31 anni compiuti a febbraio). E chissà che a giugno possa ripresentarsi per lui la stessa opportunità che si era palesata in estate, quando il Bayern sembrava disposto a fare sul serio. A quel punto l’Inter si ritroverebbe di fronte a un bivio,. Insomma, probabilmente tra qualche mese tutti si ritroveranno a riflettere sul futuro di Calhanoglu, l’Inter e il calciatore stesso, il quale non ha mai nascosto che il futuro potrebbe riservare sorprese. Ma per adesso c’è il presente, con una stagione da condurre in porto e un doppio impegno di Champions alle porte.