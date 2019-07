Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto showman, Rosario Fiorello, esprime la propria opinione su Lukaku e si schiera accanto a Conte per la scelta presa su Icardi e Nainggolan.



“«Ottanta milioni per Lukaku? Follie. Ne ho parlato con Cassano, qui al Forte Village. Mi ha detto: Fiorè, ma allora io quanti ne valevo! «Conoscendo Conte non stupisce che Icardi e Nainggolan siano fuori. Il campo conta come comportamenti e social»”.