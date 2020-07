Reattivo su Castrovilli, anche se la conclusione è abbastanza centrale. Miracoloso nell’intervento su Lirola.Scolastico, non soffre Castrovilli che spesso si allarga sulle sue zolle.(Dal 24’ s.t.Al posto dell’infortunato D’Ambrosio, gestisce senza fatica).Il ginocchio lo mette fuori causa dopo poco più di 20 minuti.(Dal 23’Attento su una pericolosa girata di Kouame, murata tempestivamente).Suo l’intervento che all’ultimo minuto mura Kouame evitando il peggio. Il migliore della difesa.Impreciso, poco lucido.(Dal 24’ s.t.Non si può sempre essere decisivi in 20 minuti.Corre ovunque, recupera palloni e lega i reparti. Peccato per il giallo.Diga davanti alla difesa.(Dal 31’ s.tUn buon assist per Lautaro).Meno timido di Candreva, ma combina poco anche lui.Disegna traiettorie insidiose. Delizioso l’assist per Lukaku, ma il belga non ne approfitta.Si mangia l’impossibile, come all’andate, a due metri dalla porta. Questa volta in due occasioni. Colpisce anche una traversa.Combina con Lukaku ed esplode il destro che Terracciano devia sul palo. Affiora la stanchezza.(Dal 24’ s.t.Irritante).Due punti persi. L’Inter crea, ma non è cinica.Mura Lukaku a tu per tu due volte su due. Vola anche sulla conclusione di Sanchez e devia sul palo.Limita Sanchez con fisico e intelligenza.Colpisce di testa da buona posizione ma non dà precisione alla palla. Si distrae un paio di volte e la Fiorentina rischia di affondare.Sempre bravo a tenere la linea della difesa. Personalità ed esperienza.Sul lato di Young, limita il nerazzurro senza troppi affanni. Spinge poco e niente.Parte con buona intensità, cala alla distanza.(Dal 13’ s.t.Entra e inizia subito a martellare. Il suo ingresso offre maggiore equilibrio)Timido, spesso fuori dal gioco.Dal 30’ s.t.Dai 15 metri si ritrova sul destro un pallone da indirizzare in porta ma non angola la conclusione e rende semplice la parata ad Handanovic. Si accende ad intermittenza.La Fiorentina soffre soprattutto dalla sua parte.(Dal 6’ s.t.Entra e offre buona spinta ma sbaglia un gol fatto su assistenza di Chiesa.: La Fiorentina non produce azioni offensive e lui, inevitabilmente, sparisce dal campo.(Dal 13’ s.t.Spreca un bel contropiede per il troppo altruismo.Il primo squillo della Fiorentina è un suo tentativo che si spegne debole debole tra le braccia di Terracciano. La sua partita è poco altro.(Dal 30’ s.t.Uno spunto importante per offrire a Lirola un grande assist, ma l’esterno spreca tutto.Conquista un punto ma l’Inter colpisce due legni e Terracciano fa i miracoli. Ha avuto la fortuna dalla sua.