La Fiorentina ha accelerato per bloccare il giovane talento Youssef Maleh, centrocampista classe 1998 in scadenza di contratto a giugno col Venezia: per lui è pronto un impegno di quattro anni. Per gennaio i viola cercano un attaccante da affiancare a Vlahovic: bocciati Pavoletti (Cagliari) e Piatek (Hertha Berlino). Piacciono Milik (Napoli) e Caicedo (Lazio). Occhio a Scamacca, destinato a lasciare il Genoa ma di proprietà del Sassuolo.



In uscita via libera per la partenza di Cutrone, i dirigenti aspettano indicazioni da Prandelli per quanto concerne la conferma o meno dell'ivoriano Kouame: per lui sono arrivate offerte dall'Inghilterra che permetterebbero al club di Commisso di realizzare una plusvalenza di un paio di milioni.



Inoltre ci sarà anche un inserimento a centrocampo, dove piace Demme. Nel mirino ci sono Praet e Torreira. La Fiorentina è poi disposta a rinunciare a uno tra Pulgar, Bonaventura e Duncan. Quest'ultimo, secondo Tuttosport, potrebbe tornare all'Inter in cambio di Nainggolan. Che però, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, vuole sempre e solo il Cagliari. Oltre al giovane Ladinetti può entrare nella trattativa Pavoletti, invece i sardi non ci sentono su Cragno e Nandez.