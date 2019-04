Il terzino destro dell'Empoli, Giovanni Di Lorenzo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Tra i ragazzi del Val d’Ottavo ero chiamato Batigol perché avevo colpi da bomber vero. Tiziano Bizzarri, ai tempi della Lucchese, mi ha cambiato ruolo facendomi arretrare più che altro per necessità perché non c'erano difensori. Studio il modo di stare in campo di Cancelo, è il più forte nel mio ruolo".



Lazio, Inter e Fiorentina sul mercato e il ct Mancini in ottica Nazionale lo stanno seguendo con attenzione, ma lui pensa prima alla salvezza: "La Nazionale è un sogno e un obiettivo, ma non deve certamente diventare un’ossessione. La maglia azzurra può arrivare solo se continuerò a fare bene qui a Empoli, diciamo che la salvezza può cambiare la prospettiva futura per molti di noi".



"Caputo è la nostra punta di diamante. Andreazzoli ci ha conquistato, con lui abbiamo cambiato atteggiamento tattico. Ora ci affidiamo al gioco e abbiamo il coraggio di batterci faccia a faccia senza paura con i nostri avversari anche se si chiamano Juve e Napoli. Lo scontro diretto con l'Udinese? De Paul vale una squadra da scudetto. Ma dovremo stare attenti anche alla fisicità di Okaka".