Conte ha chiesto abbondanza in mediana e adesso ci sarà da divertirsi al momento delle scelte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come per la sfida contro la Fiorentina, in tre (Eriksen, Vidal, Sensi) si contenderanno una sola maglia.



“Chissà quanto andrà avanti la sfida per una maglia: per il debutto di sabato, giusto per dare un riferimento, va considerato avanti Stefano Sensi. Ma un occhio è giusto riservarlo a Christian Eriksen, che ieri ad Appiano è stato a lungo testato nella formazione dietro Lukaku-Lautaro”.