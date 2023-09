Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Inter-Fiorentina, terza giornata di Serie A:



Inter – Fiorentina h. 18.30



Marchetti

Costanzo – Passeri

IV: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi



40' - Giallo per Ranieri che fa fallo sulla trequarti.



39' - Gonzalez va giù in area, proteste nei confronti dell'arbitro per una possibile trattenuta ma l'intervento di De Vrij sembra regolare.



34' - Biraghi braccio largo, punizione per l'Inter ma nessun provvedimento disciplinare.