Inter-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: Thuram cade in area e chiede un rigore

è il posticipo che chiude la 24esima giornata della Serie A 2024/25: si gioca a San Siro, calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontrodella sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da: La Penna: Scatragli - Moro: Ayroldi: Meraviglia: FabbriThuram entra a contrasto al limite dell'area con Parisi e cade in area fermandosi e chiedendo un rigore. Il contatto è fuori dall'area, ma in ogni caso è troppo lieve per concedere il fallo. La Penna lascia correre e fa bene.

Contrasto fra Carlos Augusto e Kean con il giocatore della Fiorentina che rimane a terra. Il terzino sinistro interista arriva però prima sulla palla e poi subisce lui il calcio dell'attaccante viola che però subisce il contraccolpo. La Penna non sbaglia e fischia fallo pro Inter.Beltran furioso con La Penna per un fallo non fischiato in uscita ad Acerbi che, a contrasto, dopo un rimpallo gli porta via di forza la palla.3' Protesta Darmian per una rimessa laterale assegnata alla Fiorentina che secondo lui non era uscita.