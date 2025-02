Inter-Fiorentina, le pagelle di CM: Acerbi torna gladiatore, il riscatto di Arnautovic. Kean annullato

Spiazzato dal rigore di Mandragora. Mai più impegnato.: Pulito in ogni suo intervento, anche in zone di campo pericolose e a chiudere potenziali ripartenze.: Guadagna i primi applausi per una chiusura aerea su Beltran, scalda definitivamente la folla quando puntato da Kean gli strappa via palla e guadagna fallo. Conduce una partita impeccabile su Kean e chiunque altro capitino dalle sue parti. È tornato il gladiatore.Molto più disciplinato rispetto alla partita dio giovedì sera, non attacca a testa bassa ma scegli i momenti e sbarra la strada a Dodo.

(Dal 20’ s.t.: Inizia con un goffo errore tecnico, ma non fa mancare le sue sgasate sulla corsia di sinistra e Con un bel diagonale costringe De Gea alla grande parata): Tocca involontariamente il pallone con un braccio e La Penna decreta il calcio di rigore. Una macchia su una partita sufficiente.Si coordina in sforbiciata su cross di Carlos Augusto sfiorando l’Eurogol. Applaude anche Inzaghi. Lui è l’impulso elettrico dell’intera squadra, quello che si spinge sempre oltre.: Uno squillo dalla distanza al minuto 8, ma de Gea blocca a terra con sicurezza. Ancora distante dai suoi picchi di rendimento. Ammonito, lascia il posto a Zielinski.

(Dal 1’ s.t.: Vede cose… E quando ci mette anche la giusta cattiveria, allora fa cantare stadio e pallone).: Primo tempo di grande nervosismo, in cui rifila anche una manata a Mandragora. Con una bella giocata in verticale libera Lautaro alla conclusione.(Dal 20’ s.t.: Lo vedi poco ma è lì a fare legna, soprattutto quando entra Folorunsho).Sulla spizzata di Bastoni arriva leggermente lungo di passo e calcia colpendo il palo esterno. Senza pensarci su due volte e con il piede debole, quasi scucchiaia un assist sulla testa di Arnautovic che realizza il 2-1.

Giusto il tempo di qualche scatto, poi esce per un problema alla caviglia.(Dal 27’Criticatissimo per il brutto errore sotto porta a Firenze, diventa l’uomo del gol in una delle partite più importanti della stagione).(Dal 32’ s.t..): Anticipa Pongracic e gira al volo ma la palla esce di un soffio. Ci riprova di testa su angolo di Calhanoglu, ma questa volta c’è la traversa a fermarlo. Si batte a tutto campo.Impara la lezione e non perde mai la calma anche quando la Fiorentina pareggia e un paio di infortuni lo costringono a cambi che non aveva in mente di fare.

Blocca senza problemi la conclusione di Calhanoglu. Colpito dal fuoco amico, non può intervenire sull’autogol di Pongracic e neanche sul colpo di testa ravvicinato di Arnautovic. Paratona di piede sul diagonale di Zalewski. Forse poco reattivo sul cross di Carlos.: Al posto dello squalificato Comuzzo, ne fa le veci, senza gli stessi risultati visto che l’Inter entra spesso dalle sue parti.(Dal 22’ s.t.: Prova ad alzare la squadra andando a giocare tra le linee, ma il tempo a disposizione è poco).Con una sfortunata deviazione manda il pallone alle spalle del proprio portiere.

: Sul gol di Arnautovic anche lui è tra quelli che avrebbero potuto fare di più. Lontanissimo dalla prestazione incredibile del Franchi.: Poco propositivo, la sua giocata più bella è una scivolata con cui devia un tiro bene indirizzato da parte di Lautaro e si ripete anche su Zielinski.Questa volta di fronte a sé non trova praterie, e le cose cambiano.: Entusiasmante il duello con Mkhitaryan. Realizza il calcio di rigore spiazzando Sommer. La marcatura su Arnautovic invece è disastrosa e l’austriaco non perdona.

(Dal 35’ s.t..): L’Inter lavora bene da quella parte e lui fatica a contenere. Spende un giallo e Palladino decide di non rischiare.(Dal 17’ s.t.: Palladino lo manda in campo per tenere un po’ di più il pallone, dà più ordine alla manovra).: È l’uomo che cambia la veste tattica della Fiorentina, lavorando a elastico tra la linea esterna del campo e il ruolo di mezzala accanto a Mandragora per aiutare il compagno contro Barella, ma non sempre riesce. Esce quando Palladino capisce che l’Inter sta prendendo in mano il centrocampo.

(Dal 17’ s.t.L’ingresso non porta sicuramente quello che si aspettava Palladino, tocca pochi palloni e non incide).Non riesce a pulire alcun pallone e al contrario ne parde tanti.(Dal 22’ s.t.: In pressione alta su Carlos Augusto, ma non combina niente di buono).: Annullato da Acerbi.Questa volta difesa e contropiede non pagano.