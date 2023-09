Attento su due conclusioni di Sottil. Vive una serata abbastanza tranquilla.: Interessante il duello che si innesca con Kouame. Disinnesca l’avversario senza problemi. Bene anche nella ripresa.: Terza grande prestazione consecutiva da parte dell’olandese, che annulla anche Beltran.: Tiene a bada Nico Gonzalez, ma non disdegna di affacciarsi in area avversaria: suo il cross che per poco non porta alla rete di Thuram e il tiro ben respinto da Christensen. Nella ripresa partecipa all’azione del 2-0 allargando sempre per il francese e poco dopo, neanche a dirlo, la gioca ancora benissimo per Thuram, mandandolo alla conclusione, ma il francese manda di poco a lato.: Inizia piuttosto male, poi carbura strada facendo. Un pelo troppo forte l’assist per Thuram, anche se preciso. Ad inizio ripresa, colpisce la base del palo con un bel diagonale dalla destra.(Dal 25’ s.t.: I suoi ingressi non sono mai banali: disegna il cross per il 4-0 di Lautaro. Qualità.: Tanta corsa al servizio della squadra, con transizioni sempre a capovolgere velocemente il fronte.(Dal 14’ s.t.: In mezzo al campo con grinta e personalità. Entra subito con il piglio giusto).: Con una bella punizione dai 25 metri chiama Christensen alla parata. Si presenta dagli undici metri e spiazza Christensen realizzando il 3-0.(Dal 33’ s.t.: L’insostituibile. Lui dal campo non esce proprio mai e basta guardarlo per capire il perché. Un professore.: Approfitta di uno scivolone di Dodo e vola verso l’area di rigore, ma al momento del cross sbaglia tutto. Si rifà poco dopo, quando si libera del diretto avversario e mette il mirino sulla testa di Thuram, che realizza il vantaggio. Entra anche nell’azione del 3-0, quando si libera bene in area e calcia: Christensen respinge maldestramente e poi frana su Thuram che aveva intercettato il pallone.(Dal 25’ s.t.: Ingresso meno impattante rispetto a quello di Cuadrado, ma pur sempre positivo.: Brucia Biraghi e si avvita di testa per mandare in rete il cross di Dimarco. Sfortunato e poco preciso sotto porta, quando in scivolata impatta prima il cross di Bastoni e poi quello di Dumfries, mandando entrambe le volte il pallone sopra la traversa. Vede il corridoio per Lautaro e gli offre l’assist del 2-0. Si fionda su una respinta di Christensen e induce lo stesso portiere ad atterrarlo, conquistando il calcio di rigore poi trasformato da Calhanoglu. Gol, assist e rigore procurato, se anche sbaglia qualcosa, gliela si può perdonare.(Dal 25’ s.t.: Qualche scambio provato con Lautaro, ma senza troppa fortuna. Accademico).: Suo il primo pressing che va a segno in occasione della rete del vantaggio. Si coordina sulla respinta di Christensen, ma la conclusione finisce alta. Con la Fiorentina allungata, si infila tra i difensori e di collo esterno batte Christensen per il 2-0. Meraviglioso il 4-0, per la sua doppietta personale, quando brucia Milenkovic con una bellissima girata di destro. Va alla pausa da capocannoniere della Serie A.: La sua Inter è uno spettacolo per gli occhi.: Quattro reti sono un bottino troppo corposo per meritare una sufficienza. Respinge male su Dimarco e poi frana su Thuram procurando il rigore trasformato da Calhanoglu.: Novanta minuti a rincorrere Dimarco, senza mai prenderlo.: L’Inter avanza come un’armata inarrestabile e lui affonda colpo dopo colpo, fino al 4-0 di Lautaro, che lo tramortisce definitivamente bruciandolo in area di rigore prima di girare a rete il cross di Cuadrado.: Soffre lo strapotere fisico di Thuram, che lo costringe anche a spendere un giallo. I nerazzurri arrivano da tutte le parti.: Anticipato da Thuram in area di rigore, abbozza solo l’intervento, ma quando ormai è troppo tardi. Surclassato.: Fantasmino in mediana, dove la Fiorentina imbarca dall’inizio alla fine.: Pressing poco convinto su Dimarco, che lo aggira come un birillo e serve al centro l’assist per Thuram. Meriterebbe un giallo per un brutto intervento su Barella, ma l’arbitro lo grazia.(Dal 30’ s.t.: Protesta per un rigore inesistente. Tutta qui la sua partita.(Dal 10’ s.t.: Entra per dare un po’ di vivacità, non ci riesce).: L’unico che prova a battersi e a inventare qualcosa tra le linee. Predica nel deserto.(Dal 10’ s.t.: Non riesce mai ad andar via a Darmian, che gli prende le misure.(Dal 1’ s.t.: Impegna Sommer, prima con un tiro a giro e poi con un bel colpo di testa. Almeno ci prova).: De Vrij non gli lascia neanche le briciole.(Dal 1’ s.t.: Procede sulla stessa lunghezza d’onda del collega).: Fiorentina inesistente.