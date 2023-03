Inter-Fiorentina (sabato 1 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato D'Ambrosio, Simone Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Skriniar e Calhanoglu. Dall'altra parte Italiano perde il secondo portiere Sirigu, che si aggiunge agli altri indisponibili Terzic e Jovic.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Acerbi, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano.