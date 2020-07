Per riprendersi il secondo posto, l'Inter torna in campo alle 21.45 per sfidare la Fiorentina al Franchi. Senza Vecino, che si operato oggi al menisco, il club nerazzurro arriva da 4 risultati utili consecutivi, due vittorie e due pareggi, l'ultimo ottenuto contro la Roma, tra le polemiche. La Viola, invece, ottenuta la salvezza, arriva da 6 punti ottenuti nelle ultime 2.



I NUMERI - L'Inter ha giocato 163 partite, finora, contro la Fiorentina, e ha segnato 210 gol: è la vittima preferita dei nerazzurri, imbattuti negli ultimi 5 incontro contro i toscani. La Fiorentina, però, arriva da un momento positivo, visto che ha vinto le ultime due trasferte: non ne vince tre dall'aprile 2018. A San Siro le due squadre non pareggiano da 20 incontri (17 vittorie dell'Inter, 3 della Fiorentina).



I SINGOLI - Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, è stato coinvolto in 9 gol dopo il lockdown, realizzando 2 reti e fornendo 7 assist ai compagni: solo Ronaldo, con 11, ha fatto meglio. In casa Viola, invece, Patrick Cutrone arriva da 3 gol nelle ultime 3 partite, 4 nelle ultime 6. E all'Inter, il prodotto rossonero, ha già fatto male in Coppa Italia, eliminandola 3 anni fa.





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO CERRUTI PER 100ESIMO MINUTO