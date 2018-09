Inter-Fiorentina è l'anticipo che apre la sesta giornata di Serie A, turno infrasettimanale: arbitra Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo (assistenti Del Giovane-Longo, quarto uomo Marinelli, VAR Irrati, AVAR Vivenzi), di seguito tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



39' - Giallo per Mirallas: trattenuta evidente su Brozovic.



33' - Tutto regolare sul gol di D'Ambrosio: il VAR verifica la posizione di partenza del terzino, niente fuorigioco.



32' - Chiesa cade in area dopo contatto con Politano: Mazzoleni non assegna rigore e il VAR non interviene.



30' - Chiesa anticipa Asamoah che lo calcia. Fischia Mazzoleni e non estrae il giallo. Graziato il ghanese, sarebbe stato il secondo.



27' - Manata a Chiesa: giallo per Asamoah.



14' - Milenkovic rischia il giallo: duro intervento su Brozovic, Mazzoleni lascia correre per vantaggio ma non ammonisce il difensore della Fiorentina a fine azione.



13' - Tutto regolare in area Inter: de Vrij e Skriniar respingono le conclusioni della Fiorentina con il petto.



PRIMO TEMPO



45+2' - Piede a martello di Edimilson su Nainggolan, Mazzoleni assegna punizione all'Inter e ammonisce il centrocampista della Fiorentina.



42' - Cross di Candreva, l'Inter chiede il fallo di mano di Vitor Hugo in area: Mazzoleni verifica l'episodio al VAR e assegna il rigore ai nerazzurri, lievissimo tocco con le dita del difensore della Fiorentina sul pallone.



20' - D'Ambrosio cade in area dopo un lieve contatto con Mirallas: l'Inter chiede rigore, Mazzoleni vede e non concede. Il VAR non interviene.



19' - Vistosa trattenuta di Chiesa su Asamoah, giallo per l'attaccante della Fiorentina.