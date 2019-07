Borja Valero vuole la Fiorentina, la Fiorentina vuole Borja Valero. I viola insistono per il ritorno dello spagnolo, richiesta esplicita di Vincenzo Montella per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Sky Sport, in giornata c’è stato un nuovo incontro tra il direttore sportivo viola Pradè e quello nerazzurro Ausilio. Borja, fedelissimo di Luciano Spalletti, non rientra nei piani di Antonio Conte e può lasciare l’Inter, ma non gratis.







La dirigenza dell’Inter non vuole cedere lo spagnolo a costo zero e chiede circa 4/5 milioni di euro trattabili per il cartellino del giocatore. La Fiorentina insiste per il ritorno di Borja in viola, ma l’Inter non fa passi indietro rispetto a qualche settimana fa. Pradè e Montella hanno un grande rapporto con Borja, che è sempre rimasto legatissimo alla città di Firenze, un amore che non è passato di moda. Lo spagnolo ha dato il suo sì di massima, attende di parlare nuovamente con la Fiorentina e col presidente Commisso. Borja vuole sentirsi ancora protagonista e sa che all’Inter troverebbe poco spazio con Conte, da qui l'apertura al ritorno a Firenze. Ma solo alle condizioni poste dai nerazzurri...