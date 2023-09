Inter e Fiorentina si affrontano domenica 3 settembre nella 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.30, la gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. Nerazzurri a punteggio pieno, toscani galvanizzati dal successo contro il Rapid Vienna che ha dato l'accesso ai gironi di Conference League.



LE ULTIME - Inzaghi non fa rivoluzioni ma lancia nell'undici titolare Frattesi al posto dell'acciaccato Mkhitaryan. Due dubbi per Italiano dopo le fatiche europee: Mandragora favorito su Duncan, Beltran può spuntarla su Nzola.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.