Inter chiamata a scuotersi dopo due sconfitte consecutive e lo slittamento al terzo posto in classifica. Per l'anticipo di domani contro la Fiorentina, gli analisti danno comunque fiducia ai nerazzurri, avanti a 1,7 e con quasi il 60% delle giocate dalla loro parte. A dare fiducia ai viola è invece la lunga serie positiva iniziata a metà febbraio, culminata nei quattro successi di fila in campionato. Il blitz a San Siro pagherebbe 4,50, mentre un'altra «X» dopo quella della scorsa stagione vale 3,75. Dopo la difficile serata contro la Juventus, Lautaro Martinez punta a riscattarsi ed è proprio lui - che ha già segnato una doppietta all'andata - la prima scelta nelle scommesse sui gol, a 2,35, alla pari con Lukaku. Dall'altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Cabral (4,00), accompagnato da Gonzalez (4,00). Sul fronte assist, invece, gli esperti piazzano Barella davanti a tutti (3,65), seguito da Mkhitaryan a 5,25.