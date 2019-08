Cristiano Biraghi all'Inter, Dalbert Henrique alla Fiorentina. Parti al lavoro da diverso tempo, ma ora si entra nel vivo. Domani, infatti, è previsto un incontro tra le due dirigenze, con il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, atteso a Milano per provare a definire la trattativa.



COSA MANCA - Biraghi aspetta trepidante, voglioso di tornare alla base, lì dove è cresciuto. Discorso diverso per Dalbert: voleva tornare al Nizza, ma non c'è stato niente da fare; ora è pronto ad ascoltare la proposta della Fiorentina. Prima Pradè incontrerà l'Inter per definire la trattativa tra i club e trovare l'accordo definitivo (si va verso lo scambio di prestiti), poi palla al brasiliano. Che deve ancora dare un sì definitivo.