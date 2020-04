L’Inter è al lavoro per definire alcune situazioni legate alle fasce laterali, come quella che riguarda Cristiano Biraghi, il cui futuro è legato a Dalbert, in prestito secco alla Fiorentina, stessa formula con la quale è stato venduto l’esterno italiano. Le due società sono in attesa, per capire come ci si dovrà comportare al prossimo 30 giugno con i contratti dei giocatori ceduti a titolo temporaneo.



LE IDEE - Inter e Fiorentina, secondo quanto appreso da calciomercato.com, si sarebbero dovute vedere ad aprile: un appuntamento che però è saltato, a causa dell’emergenza coronavirus. Tutto è ancora in bilico. La Viola è soddisfatta del rendimento del brasiliano, per questo l’idea è di provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Cosa che potrebbe fare anche l’Inter con Biraghi, che potrebbe tornare utile sia per ragioni di bilancio che per la compilazione delle prossime liste Uefa.



SCENARIO - Le due società si aggiorneranno non appena si capirà con certezza che strada prendere con i contratti dei giocatori in prestito. Tutti gli scenari restano però aperti: i due esterni potrebbero essere riscattati a cifre anche elevate, per far sì che generino una golosa plusvalenza. La soluzione ideale è dunque quella di uno scambio con valutazione importanti, altrimenti i due giocatori torneranno alla base. Per poi ripartire, almeno nel caso di Dalbert. Di sicuro, Conte non intende concedere altre chances al brasiliano che, qualora rientrasse, potrebbe finire in Francia.