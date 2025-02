Inter-Fiorentina vista dal campo: un Inzaghi mai visto che litiga, urla e "mangia". E Bastoni prende in giro Kean

Redazione Calciomercato

Nei minuti immediatamente precedenti il fischio d’inizio di una partita da, ho l’abitudine di ripetermi mentalmente i, quelli da tenere d’occhio. Un po’ come quando ti tocchi velocemente le tasche dei pantaloni per vedere se il portafogli è al solito posto, se il telefono c’è e le chiavi pure. Ecco alla stessa maniera ripasso i temi principali che la partita si è portata dai giorni di vigilia:Capita spesso però che le partite ti sbattano in faccia focus che non avevi considerato come principali nella tua serata. È esattamente quel che è successo inE lo ha fatto nonostante due episodi di cui si sta parlando e si parlerà ancora per giorni.

Innanzitutto l’allenatore dell’Inter ha avuto colaccanto a sé, lo stesso rapporto cheaveva con le sueEcco dopo pochi minuti,, perché non intralci le sue traiettorie all’interno dell’area tecnica. Poi lo fae fa in modo di riposizionarlo esattamente com’era prima., il 5° legno nelle ultime due in casa.

Ma che, lo si capisce immediatamente. L’allenatore dell’Inter infatti è scosso dadiversa, non so se dovuta alla possibilità di accorciare sulo dalla voglia di rispondere a qualche, alcune onestamente eccessive, ricevute dopo la sconfitta di Firenze. Fatto sta checolpevole il capitano della Fiorentina di aver protestato per un fallo a centrocampo. Benvenuto a San Siro Ranieri.

Per tutto il primo tempo Inzaghi non accetta che gli avversari possano, si infiamma perché De Gea rimane a terra un pochino di più, dopo aver bloccato un tiro di Calhanoglu e, non quello di Max Pezzali, ma quello di recupero. Cronometro al momento della protesta? 7’ del primo tempo. Durante la serata, Inzaghi, chiedeai suoi, pulizia tecnica,, proprio Darmian, il più preciso tatticamente, si fa trovareGuarda completamente impassibile la rovesciata di, un gesto tecnico talmente bello, anche rivisto ai replay, da giustificare il nostro “ODDIO” sputato fuori al momento del volo dell’interista. Inzaghi impassibile, salvo poi farsi portare da tutto lo stadio adil proprio centrocampista, con qualche secondo di ritardo.

, quella palla “uscita di mezzo metro”, stando alle impressioni di Cataldi e Matias Moreno o “di un metro buono” a sentire Palladino, che proprio non accetta un protocollo che permette un episodio del genere.. Inzaghi rimanee si vive calmo e pacato il gol dell’1-0, appena prima diInzaghi, chi lo conosce bene, lo racconta come una persona con due lati del proprio carattere estremamente pronunciati: in primis. Il mister dell’Inter è quello che appena due minuti dopo una zuffa sfiorata, scherza con Zielinski:scatenando le risate di tutta la panchina. E poi, quello. Sul rigore che batte, appena prima che il centrocampista colpisca il pallone,Un gesto forse, che però Inzaghi ripete spesso prima di momenti decisivi, e che sempre chi conosce bene l’allenatore dell’Inter, giura possa nascondere qualcosa di

Spesso le serate degli allenatori e le loro reali emozioni, riesci a giudicarli osservandone gli ultimi minuti di partita. Inzaghi ieri, vedendo la sua squadra un po’dopo 70’ di enorme intensità, negli ultimi minuti quella sofferenza la manifesta continuando ad, un po’ preso in mezzo da un finale di partita che la propria squadra non controlla come la prima parte.Al fischio finale, l’esultanza è quella di una, in un big match, rivolta alla tribuna, con le braccia scatenate, prima di andare a baciare ed abbracciare la propria, come sempre a pochi metri da lui. Il finale però di Inter-Fiorentina è una coda, specchio di come tante volte le cose prendano proprio la curva sbagliata. A bordocampo. I due interisti lo fanno nella maniera più “agonistica” possibile, quasi in stile americano, come si farebbe ininsomma, un po’ di sanoQuello che viene dopo invece è solo: quelle postate sui social da Moisesono stories che raccontano la solita storia.