Inter, Firpo si può fare, ma il nodo è Vidal. Secondo Tuttosport, l’esterno del Barcellona è l’unica contropartita eventualmente gradita dall’Inter nell’ambito della cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Antonio Conte però spinge anche per Arturo Vidal, ma l’ad Beppe Marotta per ora non ci sente.