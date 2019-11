Il mercato a breve entrerà nel vivo e per questo motivo è giusto iniziare a pianificare. L'Inter dovrà rinforzare la rosa e presto Conte, Marotta e Ausilio dovranno incontrarsi per realizzare una strategia comune. Mosse che dipenderanno anche dal cammino dei nerazzurri in Champions. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“È scontato che l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio faranno il punto con Conte dopo la partita di Champions League con il Barcellona. Ovviamente la strategia per gennaio dipenderà dall’eventuale qualificazione agli ottavi. Con maggiori introiti, infatti, la posta può aumentare, ma è chiaro che la proprietà preferisce puntare su giocatori di prospettiva, non su soluzioni arrangiate. Perciò Marotta parla sempre di “opportunità” piuttosto che di mosse indispensabili. Una linea che il manager intende condividere con il tecnico leccese: ben sapendo quanto sia importante il suo parere”.