Il prossimo 26 ottobre, all'Hotel Palazzo Parigi di Milano, si terrà l'Assemblea dei Soci dell'Inter che avrà come punti focali l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2023, quello chiuso dal CdA e che vedrà un rosso da 85 milioni in miglioramento rispetto all'annata precedente. Nel corso dell'assemblea dovrà essere ufficializzato un nuovo membro del Cda in quota Suning con l'uscita annunciata di Wang Wang.



Come riporta Calcio e Finanza non sarà fisicamente presenta a Milano il presidente nonché proprietario dell'Inter Steven Zhang, che resterà ancora a lungo lontano dall'Italia e si collegherà direttamente dalla Cina per prendere parte all'assemblea..