Lazar Samardzic all'Inter, il dado è tratto. Mercoledì sera il centrocampista serbo arriverà a Milano e giovedì mattina sarà all'Humanitas di Rozzano per svolgere le visite mediche per i nerazzurri: step propedeutici alla firma sul contratto e all'annuncio ufficiale.



I DETTAGLI - L'operazione che era già stata impostata da qualche giorno prevede da parte dell'Inter un esborso che si aggira intorno ai 15 milioni di euro e in cui è stato aggiunto anche il cartellino di Giovanni Fabbian, giovane centrocampista classe 2003 uscito dalla Primavera nerazzurra e l'anno scorso in prestito alla Reggina.