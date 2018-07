La clausola da 110 milioni di euro valida solo per l'estero è scaduta il 15 luglio e adesso l'Inter avrà tutto il tempo per sedersi con comodo a trattare il rinnovo di Mauro Icardi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello sport, che spiega i punti chiave di quello che sarà il nuovo contratto dell'attaccante argentino.



“Il prossimo passo, comunque, sarà proprio il rinnovo: scaduti i 15 giorni per far valere la clausola da 110 milioni, l’Inter e l’entourage dell’argentino si siederanno per la nuova firma. Non sarà questa settimana, perché il d.s. Ausilio e il Cfo Gardini andranno in Cina per un vertice con la proprietà Zhang, ma dalla prossima ogni giorno potrà essere utile. Prima dell’inizio del campionato non si andrà. E i punti fondamentali del rinnovo sono fissati: scadenza al 2023, ingaggio che parte da una cifra tra 5 e 6 milioni all’anno più bonus, con la possibilità di salire grazie a stagioni super. Nel frattempo, Mauro si rimette in moto: alla Pinetina è arrivato carico, si è allenato da solo qualche giorno per evitare sovraccarichi di lavoro, fa coppia fissa con il nuovo arrivato Lautaro, si muove per essere sempre più capitano”.