Il fascicolo è quello in cima al plico, nella sezione pratiche urgenti. In viale della Liberazione non c’è più tempo da perdere,Respinti dall’ultimo no dei nerazzurri, i francesi non hanno assolutamente battuto ritirata e anzi, hanno mantenuto costanti i dialoghi con l’entourage del calciatore per allestire un nuovo assalto nel mese di gennaio.La faccenda rischia di farsi delicata e per questo motivo, sarà l’occasione per proporre allo slovacco un nuovodi euro a stagione, tetto massimo per i nerazzurri, oltre cui non riuscirebbero a spingersi. Un’offerta comunque al rialzo, visto chea stagione, con la promessa di siglare l’accordo subito dopo il mercato. Nel frattempo, però, si è fatto vivo il PSG con una proposta di 8 milioni più bonus, una circostanza che costringerà i nerazzurri a rivedere le cifre.Per l’Inter non sarà possibile pareggiare l’offerta dei francesi, ecco perché la palla passerà tra le mani di Skriniar, cui i nerazzurri concederanno un po’ di tempo per riflettere ed esprimere pubblicamente la sua decisione.Molto dipenderà anche da quella che sarà la classifica dei nerazzurri e dalla posta in palio. L’ultima parola spetterà comunque a Milan Skriniar.