Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Napoli sarebbe assolutamente in corsa per l'acquisto di Mauro Icardi. Ieri ci sarebbe anche stato un primo approccio del presidente De Laurentiis con Beppe Marotta, ad dell'Inter. Qualora la Juve riuscisse a chiudere l'operazione Lukaku, il Napoli sarebbe in pole per l'attaccante argentino.