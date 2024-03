Inter, fissato nuovo appuntamento per il rinnovo di Lautaro: Zhang sarà decisivo

Non è stato un incontro risolutivo - quello di ieri a Madrid tra l'Inter e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez -, ma è stato comunque un vertice importante per stabilire alcuni punti di contatto fondamentali tra le parti. Innanzitutto confermarsi reciprocamente la voglia di continuare insieme. In secondo luogo, provare a trovare una quadra fra la richiesta del capitano nerazzurro e l’offerta dell’Inter. L’Inter e l’agente di Lautaro hanno ricominciato da dove erano rimasti: 10 milioni di richiesta da parte dell’argentino, 8 milioni l’offerta del club. Nel dialogo sono state buttate giù alcune idee per azzerare la forbice di 2 milioni.



Le parti – come riporta La Gazzetta dello Sport - si sono già date un nuovo appuntamento: tra 20 giorni, al massimo un mese, a Milano. Quello sarà lo step decisivo, in tempo per la dead line che si è fissata la società nerazzurra, fine stagione. Nel mentre, dovrà arrivare l’ok di Zhang all’ultimo rialzo, quello decisivo. Il via libera per il d.s. Ausilio e l’a.d. Marotta per andare a toccare i 9 milioni netti a stagione, che porterebbero Lautaro a diventare il giocatore più pagato dell’intera Serie A.