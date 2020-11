Lo scossone, anche in quota, è evidente. La sconfitta dell’Inter con il Real Madrid segna probabilmente la fine delle ambizioni nerazzurre in Champions League, ma soprattutto è una ulteriore mazzata per il tecnico, già nei giorni scorsi preso di mira dai betting analyst. Severissima la valutazione sul suo futuro: la quota sull’esonero - già portata a 4,50 dopo la partita di domenica scorsa con il Torino - è stata ulteriormente ritoccata questa mattina e ora l’addio di Conte entro la fine della stagione (anche in caso di dimissioni) è dato a 3,50. Un calo della fiducia significativo, considerato che, come riporta Agipronews, a inizio stagione l’allenatore dell’Inter era a 8,00. Altrettanto dure le previsioni sull’Inter in Champions: il passaggio del turno a questo punto sarebbe un mezzo miracolo da 7 volte la posta.