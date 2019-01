In casa Inter ci si aspettavano numeri completamente diversi. Eppure Sime Vrsaljko, arrivato in estate dall'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto, ha collezionato appena 912 minuti totali. Solo 10 presenze da titolare, con il croato che ha saltato ben 14 partite. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro non è intenzionato a spendere i 16,5 milioni di euro pattuiti per riscattarlo la prossima estate.