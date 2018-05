Alessandro Florenzi nel mirino dell'Inter. Un'idea concreta, una possibilità se Ausilio non troverà l'accordo con il Valencia per il riscatto di Cancelo, la priorità di Spalletti. E' proprio l'ex tecnico di Zenit e Roma potrebbe essere decisivo nella trattativa, che ancora non è partita, con l'esterno azzurro, la cui situazione è decisamente spinosa. Come riporta La Gazzetta dello Sport il prodotto del settore giovanile della Roma ha il contratto in scadenza nel 2019 con la Roma e da mesi, senza successo, si sta trattando per il rinnovo di contratto, con le voci di Trigoria pronte a raccontare come Florenzi chieda una cifra oscillante intorno ai 4 milioni, bonus compresi. A inizio anno sembrava quasi tutto fatto, ma l’annuncio è parso sempre più sfumare all’orizzonte, anche se il d.s. Monchi domenica ha detto: "I numeri che sono usciti non sono veri perché ancora non ne abbiamo parlato".



QUELLA TELEFONATA... - L'Inter per il momento osserva, fiutando l'affare. E' consapevole che Florenzi ha dato la priorità alla Roma, se non arrivasse la fumata bianca è pronta a scendere in campo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com ci sarebbe stato un primo contatto telefonico tra Spalletti e il romanista, il quale non ha risposto 'no, grazie'. L'allenatore nerazzurro non è stato invadente, ha solo voluto ribadire la stima e il più classico dei "sei vuoi noi ci siamo". Tocca a Florenzi a decidere, Roma e Inter aspettano.