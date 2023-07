Giovanni Fabbian è pronto ad una nuova esperienza in prestito. Il giovane e promettente centrocampista, reduce dall'esperienza in prestito alla Reggina, ha rinnovato il proprio contratto per cinque anni con l'Inter, proprietaria del cartellino. Sono diverse le squadre che sono interessate al giocatore. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, su di lui c’è forte l’interesse del Lecce che può superare la folta concorrenza di squadre come Bologna, Frosinone, Genoa e Torino.