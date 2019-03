L'Inter ha annunciato sul proprio sito ufficiale una sfida tra la formazione Forever e le Spurs Legends, i campioni del Tottenham, nel nuovo stadio della formazione londinese. Di seguito il comunicato ufficiale: "I campioni che hanno fatto la Storia dell’Inter tornano in campo in occasione di un evento attesissimo da tutti gli appassionati di calcio: uno dei due match inaugurali del nuovissimo impianto londinese del Tottenham Hotspur.



Inter Forever è stata scelta quale avversaria di prestigio per il match contro le Spurs Legends, in programma nella capitale del Regno Unito sabato 30 marzo con calcio d’inizio alle 17.30 ora locale.



Trattandosi di uno dei due test match che permetteranno la completa abilitazione del The New Tottenham Hotspur Stadium, la capienza dell’impianto sarà forzatamente ridotta a 62mila a 45mila spettatori.



Inter Forever, guidata dal responsabile del progetto Francesco Toldo, schiererà campioni del calibro di Javier Zanetti e Dejan Stankovic e molti altri che hanno già preso parte ad alcune delle più prestigiose partite disputate dalle Legends nerazzurre, come quelle contro Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Chelsea.



Oltre ai tre campioni già citati, la squadra di Inter Forever che affronterà le Spurs Legends comprenderà Mikael Silvestre, Nicola Ventola e per la prima volta Laurent Blanc, Campione d’Europa e del Mondo con la Francia.



Nei prossimi giorni verranno comunicate le rose complete delle due squadre e le modalità di acquisto dei biglietti".