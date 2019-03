Gagliardini o Borja Valero? È questo l'unico dubbio di Luciano Spalletti sulla formazione che affronterà il Milan nel derby in programma questa sera. Davanti ad Handanovic ci saranno D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah. A centrocampo è in vantaggio l'ex Atalanta per affiancare Brozovic e Vecino, con Politano e Perisic ai lati di Lautaro Martinez.