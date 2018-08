Dopo la trionfale chiusura di stagione dello scorso anno, ci si aspettava una partenza diversa dall'Inter di Luciano Spalletti, che invece si è arenata contro Sassuolo e Torino nelle prime due giornate di campionato. Il tecnico toscano ha commesso l'errore di credere superati molti problemi all conquista di un posto in Champions? Questo è il quesito che si pone la Gazzetta dello Sport.



“Forse Luciano Spalletti ha commesso l’errore di pensare che il più fosse fatto con il gol di Vecino contro la Lazio allo scadere della scorsa stagione, come se la ritrovata qualificazione alla Champions avesse portato il gruppo nella dimensione della maturità e della consapevolezza. Non è andata così, però l’Inter è impronosticabile e sarebbe sbagliato considerarla già perduta”.