L'Inter cerca rinforzi sul mercato di gennaio, soprattutto a centrocampo. Il primo obiettivo in Italia è Kulusevski. I dirigenti nerazzurri stanno già trattando il giovane talento svedese classe 2000 valutato 40 milioni di euro con Atalanta (club proprietario del suo cartellino) e Parma, dove è in prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport, per convincere i gialloblù a dare il via libera sono stati proposti al Parma il terzino sinistro Dimarco dell'Inter e l'attaccante gambiano Barrow dell'Atalanta, che interessa pure all'Hellas Verona.

Le piste alternative per l'Inter portano a due nazionali sudamericani: l'argentino De Paul (Udinese) e il cileno Vidal (Barcellona).