Inter, Franco Carboni al primo gol tra i professionisti VIDEO

Cristian Giudici

La prima volta non si scorda mai. Franco Carboni ha segnato il suo primo gol tra i professionisti nella partita vinta 3-1 dalla Ternana contro il Cittadella in Serie B. Ha sbloccato il risultato al minuto 22 con un colpo di testa su cross del trequartista uruguaiano Gaston Pereiro, arrivato dal Cagliari. Dove Carboni aveva giocato nella prima metà della scorsa stagione, raccogliendo 13 presenze in Serie B. Grazie a questo successo il club umbro sale a quota 21 punti in classifica raccolti in altrettante giornate di campionato, che valgono il sedicesimo posto in zona playout. Invece il Cittadella resta fermo a quota 36 al quinto posto in zona playoff.



IL PUNTO - Il terzino sinistro italo-argentino classe 2003 è arrivato in questo mercato di gennaio dal Monza in prestito via Inter, club proprietario del suo cartellino. Il club brianzolo, con cui nella prima metà di questa stagione non ha mai giocato in campionato dopo le 3 presenze raccolte in Serie A nella seconda metà della passata stagione, ha un diritto di riscatto per 7 milioni di euro, con controriscatto a favore dei nerazzurri fissato a 8,5 milioni.



IN FAMIGLIA - Franco Carboni è un figlio d'arte, infatti suo padre Ezequiel ha giocato da centrocampista con le maglie di Lanus, Salisburgo, Catania e Banfield. Il fratello minore è Valentin Carboni (classe 2005), attaccante dell'Inter in prestito al Monza, dove ha segnato 2 gol in questo campionato in Serie A.



LA NAZIONALE - Franco Carboni ha giocato una partita con l'Italia Under 18 allenata da Daniele Franceschini, segnando un gol nella vittoria per 3-1 con l'Austria il 4 giugno 2021 (FOTO). Poi ha preferito l'Argentina e ha raccolto 3 presenze con la Sub 20 allenata da Javier Mascherano contro Giappone, Francia e Stati Uniti.