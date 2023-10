. Iè andato a segno anche ieri nel 4-0 con cui l'Italia di Luciano Spalletti ha battuto Malta. Per il classe 1999 romano si tratta delgiocate con la maglia azzurra: prima del match di ieri sera a Bari c'erano state Olanda-Italia 2-3 a giugno e Italia-Ucraina 2-1 a settembre (doppietta)., con un sinistro chirurgico dopo una bella azione di Udogie. Al di là del gol, e al netto dell'avversario, del tipo di partita e del risultato già acquisito, l'ex Sassuolo ha mostrato fin dai suoi primi minuti in campo una. Una freschezza che ci mostra come il recente piccolo infortunio sia già completamente alle spalle.che, pur avendo il miglior attacco della Serie A con 21 gol, ha nel reparto offensivo una situazione contingente che non fa dormire sonni tranquilli a, alle prese con l'infortunio di, con la scarsa vena realizzativa di(ancora a secco in questa stagione) e con il super impegno di, sovra utilizzato a causa della mancanza di alternative.nel piccolo tour de force che li aspetta dopo la sosta.. L'unico ostacolo (ma avercene di questi problemi) sembra essere quello rappresentato dalla. I due si somigliano come gocce d'acqua e amano calpestare le stesse zolle, con la conseguenza che le soluzioni possono essere due: o l'ultimo arrivato (Frattesi) si accomoda in un'altra zona del centrocampo, oppure(che resta il miglior centrocampista italiano di questa fase storica)a.