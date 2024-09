Inter, Frattesi: "Derby? Non si può perdere così, approccio sbagliato. Lautaro? Non si può chiede un gol a partita"

Getty Images

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-2 dei nerazzurri di Simone Inzaghi al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.



DERBY - "Col Milan l'approccio non è stato dei migliori, oggi è andata bene e deve essere la ripartenza. Una partita si può perdere ma non come abbiamo fatto col derby, c'è dispiaciuto, abbiamo lavorato tanto in settimana e si è iniziato a vedere qualcosa oggi”.



LAUTARO - "Lo sappiamo: fondamentalmente l'anno scorso il campionato ce l'ha fatto vincere lui (Lautaro, ndr) ed è questo che sa fare e ha sempre fatto, non si può sempre chiedere un gol in partita. È arrivato in ritardo, ha giocato tantissimo. Adesso si sta mettendo in forma e questo è solo l’inizio".