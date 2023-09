Quando Davide, alla vigilia di, è uscito dal ritiro diper salutare i tifosi, firmare qualche autografo e scattare qualche foto, per dieci minuti laè passata in secondo piano. È lì che è forse cominciato il. “Hai sbagliato ad andare da loro!”, gridavano i milanisti. “Grande Davide, sei il nostro orgoglio. Ci toglieremo tante soddisfazioni insieme”, ribattevano gli interisti. Il neo centrocampista è stato uno dei primi protagonisti del calciomercato estivo e ora è diventato- La sua doppietta agli ucraini è unper gli azzurri che navigavano in un mare in tempesta. Due gol dei suoi, tanto cercati quanto espressione di una mezzala che ha il cielo come limite. L’exha messo in mostra tutto il suo arsenale.Più di, più diche pure in Inghilterra ci è finito. Uno con queste doti può e deve mettere nel mirino la, quel contributo dai centrocampisti che trasforma una buona squadra in una che domina. Che sia l’Italia o l’Inter.– Il braccio di ferro per lui tra le milanesi è stato rigido. L’ha vinto l’Inter che ha sfruttato gli ottimi rapporti con il Sassuolo e se l’è assicurato inDi questi 6 sono stati pagati subito mentre i 5 di bonus più obbligo di riscatto scatteranno a febbraio 2024. A questi è da aggiungersi il 10 per cento della eventuale futura vendita. Insomma un affarone, se poi si consideri che, conal Sassuolo valutato 6-7 milioni, da 33 si arriva ad un esborso di 26/27.Moncada e Furlani si sono concentrati sull’estero ma l’agente dello stesso centrocampista, Riso, ha ammesso di averne parlato anche coi rossoneri. A far propendere l’asticella verso il naviglio nerazzurro è stata ladel giocatore convinto da Inzaghi, dalle sue telefonate e dal modulo di gioco più congeniale alle sue caratteristiche– Con questa doppietta, Frattesi si presenta all’Europa intera e dimostra che, anche quando il livello si alza, lui c’è.I gol però si pesano e questi hanno un peso specifico enorme. Il ragazzo è diventato grande e lancia un messaggio anche al suo altro allenatore, Simone. Scalare le gerarchie dell’interista, si sa, è arduo ma un giocatore di questa utilità tout court non può essere un comprimario. Quindi saràDalla Pinetina arrivano notizie discordanti. I nerazzurri infatti hanno una sorta di colonia fuori con le nazionali e, uno dei pochi che è rimasto ad allenarsi col gruppo, è proprio quelcon cui Davide si gioca il posto. L’armeno è rimasto a Milano e ha un feeling speciale col Milan, trafitto in semifinale di Champions. Con Calha e Barella sicuri del posto, c’è il rischio che Frattesi abbia scacciato via i fantasmi di una nazione ma, sabato prossimo, debba guardare almeno buona parte del derby come tutto il resto dell’Italia pallonara.