Inter, Frattesi e il ricordo della nonna: "Sul goal c'è il suo zampino, qualche strillo da lassù me l'ha dato"

La notte di Monaco è la vittoria di. Il centrocampista entra nella ripresa di, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League, e decide la sfida con il goal del definitivo 2-1.Eroe per i nerazzurri, Frattesi è intervenuto a Sky Sport al termine della gara e non ha nascosto l'emozione e la commozione, dedicando la rete della vittoria alla nonna recentemente scomparsa.- "Io nella mia vita ho sempre pensato di avere la testa come qualità migliore. Ho sempre pensato che niente e nessuno potesse scalfirmi. Quando mi sono trovato davanti a questa cosa mi sono trovato spiazzato, a un certo punto non sono riuscito ad andare per la mia strada perché ero troppo legato a mia nonna. E' stata dura, non ero abituato a vederla così. Penso che stasera ci sia anche lo zampino suo, di sicuro qualche strillo da lassù me lo ha dato".

- "Sicuramente tanto. A volte veniamo un po' massacrati, magari dopo il pareggio di Parma ci stava perché dovevamo portare a casa la vittoria. Però questo momento è dispendioso come giocare su tre fronti ed essere competitivi al 100% su tre fronti. Abbiamo portato a casa un ottimo risultato però a volte non è facile mantenere la continuità. Dobbiamo fare fronte ad impegni importanti e ci giochiamo cose troppo importanti e dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo".- "Sarà sicuramente una gara diversa, loro proveranno ad attaccare di più quindi dovremo essere bravi a far loro male recuperando i palloni e pulendoli. Non sarà facile, perché sono una squadra forte, dovremo essere bravi e soprattutto cinici".