Inter, Frattesi festeggia il primo trofeo in carriera. E scherza sui social...

Tra i protagonisti della vittoria della Supercoppa italiana, Davide Frattesi ha potuto festeggiare la vittoria del suo primo trofeo con l'Inter, il primo della sua carriera tout court. Il centrocampista romana si è congratulato con Mkhitaryan durante i festeggiamenti, definendolo maestro. Poi ha usato il suo profilo Instagram per celebrare il trionfo, strappando un sorriso con una battuta.



LA PRIMA VOLTA - "Come se alza, non so pratico", ha scritto postando una foto mentre solleva la Supercoppa. Un'immagine inedita nella sua carriera in rampa di lancio. E, complici le squalifiche di Calhanoglu e Barella, per lui si prospetta anche una gara da titolare a Firenze quando, nella prossima domenica, l'Inter farà visita alla Fiorentina.