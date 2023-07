Nei primi giorni di Inter di Davide Frattesi è tanta la curiosità dei tifosi, che attendono con impazienza i primi test per vedere all'opera il nuovo acquisto. Intanto, Frattesi si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, toccando argomenti che vanno dalla scelta di andare all'Inter fino agli interessi personali.



L'INTER - "Mentre ero in vacanza chiamavo ogni sera il mio procuratore per sapere se c'erano novità. Ero sicuro di dove volevo andare, ma non ero sicuro di riuscirci perché le cose bisogna farle in tre. Ero sicuro che qua c'era il progetto giusto per me e avevo già parlato con i compagni di nazionale. [...]A parte i ragazzi della Nazionale, Asllani è molto simpatico. Questo è un gruppo bellissimo." In merito alla possibilità di andare all'estero Frattesi ha ribadito: "Adesso non volevo. Per fare bene devo sentirmi sicuro".



SCAMACCA - Alla domanda riguardante l'amico Gianluca Scamacca - al centro delle voci di mercato - il centrocampista dell'Inter ha dichiarato: "Conosco la situazione e da amico ho preferito non chiedergli niente. Parliamo di altro. Certo, se dovessimo trovarci a giocare assieme mi farebbe piacere".



IDOLI - Parlando di interessi personali Frattesi ha dipinto i profili dei suoi modelli, nel calcio e non solo. "Mi piace Cristiano Ronaldo perché è l'esempio di come si arriva al top attraverso il sacrificio. Nel tennis sono un tifoso malato di Federer. Quando ha vinto gli Australian Open nel 2017 mi sono messo a piangere come un bambino".