Frattesì sì o Frattesi no? Non poteva che essere questa uno dei principali interrogativi a Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia del primo Inter-Milan di questa stagione. Col ricordo ben vivo degli ultimi quattro, che hanno decisamente sorriso al tecnico piacentino, i nerazzurri si avvicinano al primo scontro diretto di questo campionato con ancora qualche dubbio legato al miglior undici da opporre agli uomini di Pioli. E quella del centrocampista che accompagnerà Calhanoglu e Barella è una delle incognite che le prossime ore contribuiranno a dirimere. Ma a tal proposito sembra avere le idee chiarissime: Frattesi sì o Frattesi no?