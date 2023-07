Il nuovo acquisto dell'Inter, Davide Frattesi, si è raccontato ai microfoni del club nerazzurro. “Sono felice di essere qui, non potevo chiedere di meglio. È un onore per me indossare questi colori, li difenderò ovunque, dando tutto me stesso. La leggenda interista che mi ha esaltato di più è Julio Cesar perché all’epoca ero fissato coi portieri".



NAZIONALE - "Il gol più bello segnato in carriera? L’ultimo, quello realizzato contro l’Olanda in Nations League. Il mio sportivo preferito è senza dubbio Federer. Ho rotto molte più racchette, rispetto ai palloni, perché è più facile romperle”.