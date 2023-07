Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Intervistato dai canali social del club nerazzurro, l’ex centrocampista del Sassuolo ha detto:



TROFEI - “Basta girarsi attorno in questa sala trofei per capire l’importanza di questo club. Da sempre sono rimasto colpito da questo club, dallo stadio e dai tifosi. Non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità. Non vedo l’ora di segnare un gol ed esultare sotto la curva”.



COMPAGNI - “Spero di vincere qualche trofeo, metterò impegno, serietà e spero anche qualche gol. Compagni di Nazionale? Conoscevo da più tempo Alessandro Bastoni, abbiamo fatto insieme tutta la trafila delle Nazionali giovanili. Non vedo l’ora di essere suo compagno anche a livello di club. Se ho ricevuto i complimenti di Marotta? È vero, è stato emozionante perché ricevere i complimenti da un dirigente di quel calibro è un riconoscimento importante. Anche questo è stato un fattore nella mia scelta”.



PRIMA - “Giocherò insieme a dei campioni e posso solo ‘rubare’ loro qualcosa durante gli allenamenti. Prima contro il Monza? È una squadra dove ho lasciato il cuore e dove ho tanti amici: sarà sicuramente una doppia emozione molto importante per me”.