Il suo ingresso ha favorito il cambio di marcia dell'Inter, utile per battere il Torino. Davide Frattesi è sempre più al centro del progetto nerazzurro e reclama spazio. Nel post gara, ha parlato così.



VINCERE - "Se mi sento in forma? Più si gioca, meglio è. Qualche altra partita devo giocarla, ero stato fermo prima della Nazionale. Ma l’infortunio è superato, sono carico. Abbiamo un obiettivo troppo importante, dobbiamo continuare così per centrare quello che ci siamo messi in testa. Ora pensiamo ad allungare nel girone in Champions, poi non uno ma due occhi sul campionato. Siamo l’Inter: c’è la consapevolezza che siamo sempre obbligati a vincere, qui il pareggio è come una sconfitta e questa mentalità alla fine ti dà una marcia in più"



TORINO - "Appena il Torino ha mollato un attimo, è venuta fuori la nostra forza. Era troppo importante vincere questa partita visto lo scontro diretto tra Milan e Juventus. Io titolare contro il Salisburgo? La speranza è tanta, partire dall’inizio è diverso".